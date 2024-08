Le Pays soutient la promotion des pirogues polynésiennes à voile sur le marché européen

Grâce à sa participation au Mondial du Vent à Leucate en avril dernier, et à la Vendée Va’a aux Sables d’Olonne, en mai, la société Viper Va’a et ses pirogues polynésiennes à voile ont gagné en visibilité. Lors de ces événements, l’entreprise a exposé et commercialisé ses pirogues.

« Le succès de cette expansion vers le marché européen pourrait entraîner une augmentation significative du chiffre d’affaires à l’export, le maintien des emplois actuels, voire des recrutements supplémentaires », souligne dans son dernier compte-rendu, le conseil des ministres. « De plus, ce projet soutient indirectement la filière bois de Raiatea et diverses entreprises locales partenaires, contribuant ainsi à l’économie polynésienne dans son ensemble ».

Le ministre de l’Économie a soutenu l’attribution d’une subvention de 1.2 million de Fcfp à l’entreprise « pour la promotion à l’export de pirogues à voile traditionnelles vers le marché européen ». « Il est important de noter que ce soutien s’inscrit dans une stratégie plus large visant à encourager l’industrie polynésienne, particulièrement celle localisée aux Raromatai, et à préserver le savoir-faire local face à la tendance de délocalisation de la production vers l’Asie ».