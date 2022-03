Le Pays rencontre la Chambre Syndicale des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics

La CSEBTP, est affiliée au MEDEF et regroupe plus d’une quarantaine d’entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics représentant plus de 1300 salariés.

Le ministère a présenté les chantiers programmés dans son plan de campagne 2022, soit une cinquantaine de chantiers au titre de la Direction de l’équipement, une dizaine pour le Port autonome et près d’une vingtaine pour les Grands projets de Polynésie (G2P).

Les échanges ont particulièrement porté sur les propositions d’amélioration des procédures de consultation et d’exécution des marchés publics. Enfin, ont été évoquées les difficultés d’approvisionnement ainsi que la hausse du prix des matières premières liée au contexte mondial et leurs impacts sur les délais et le coût des travaux.