Le Pays réceptionne le plan jeunesse et prévention 2022-2027

C’est dans l’enceinte de l’IJSPF que le ministre de la Jeunesse et des sports, Naea Bennett, a réceptionné les conclusions du futur plan 2022-2027 pour la jeunesse et la prévention contre la délinquance. Durant plusieurs semaines les représentants des communes, des mouvement religieux et des associations de jeunesse ont planché sur 4 grands axes permettant une intégration plus rapide de la jeunesse polynésienne dans la société.

Une démarche ambitieuse qui devrait entre autres renforcer les liens entre décideurs et mouvement de jeunes au travers de l’éducation, la citoyenneté et de la prévention des risques liés à la délinquance. Ce plan devrait être présenté et adopté dans les prochains jours en conseil des ministres.