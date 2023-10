Le Pays fait évaluer la qualité de ses services publics par les usagers

Nouvelle enquête de satisfaction sur la qualité des services publics en Polynésie française. Accessibilité, simplification, éco-responsabilité, transparence, amélioration continue, compétence,

etc. Donnez votre avis jusqu’au 10 novembre 2023 pour améliorer la qualité de service public

polynésien !

Cette consultation lancée par la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration

(DMRA) s’adresse à l’ensemble des usagers des services publics et des acteurs qui contribuent à la

qualité des services publics (agents, collectivités, institutionnels, etc.).

Pour participer, vous devez répondre à l’enquête en ligne sur www.service-public.pf (environ 10

minutes) ou scanner le QR code de l’image ci-dessous :

