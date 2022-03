Le Pays et l’Etat inaugurent le nouveau débarcadère de Vahitahi

Dimanche matin, les délégations du Pays et de l’État se sont rendues à Vahitahi, atoll associé à Nukutavake où résident 60 habitants. Sur place, le président Fritch et le haut-commissaire ont été accueillis par la mairesse déléguée, Heitarauri Teniaro.

Edouard Fritch a souligné que “même pour une petite commune de 60 habitants, la solidarité nationale et celle du Pays jouent pleinement afin que ses habitants puissent disposer d’une amélioration de leur cadre de vie”, avant d’inaugurer le nouveau débarcadère construit pour un montant de 410 millions Fcfp. Un nouveau quai est utile pour la sécurité des passagers et des marchandises débarqués et embarqués sur les goélettes.

La première pierre du futur abri-école de Vahitahi a également été posée. La bâtiment abritera l’école composée d’une classe unique de 5 niveaux avec 8 élèves. Cet abri pourra également en cas de catastrophe naturelle, abriter plus de 100 personnes et résister à des vents de plus 300km/h.