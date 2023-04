Le patronat présente son Livre blanc destiné au futur gouvernement

Ce Livre blanc est le fruit de plus de deux ans de travail des différentes commissions qui composent le Medef Polynésie. Dans ce document d’une trentaine de pages, l’organisation patronale s’intéresse à de nombreuses thématiques : protection sociale généralisée, transition énergétique, inflation, emploi ou encore économie pour n’en citer que quelqu’un.

Le Medef Polynésie dresse des constats dans chacun de ces domaines mais, surtout, émet une série de propositions. De multiples préconisations dont devra tenir compte le futur exécutif du Pays, demandent les patrons.

« C’est le rôle du Medef de faire des propositions dans le secteur économique, social et environnemental », souligne Frédéric Dock, son président. Le Livre blanc se veut donc un outil d’aide à la prise de décisions pour les dirigeants du Pays.

« Il faudra se positionner »

« S’il s’agit du gouvernement en place, il s’agira d’aller plus vite et plus loin (…) Pour les autres partis, c’est se rendre compte que les enjeux sont énormes sur tous ces points ; que pour les actions qui seront menées, il faudra se positionner. Être clairs sur le fait qu’ils veulent les soutenir, ou pas et, peut-être, en découvrir d’autres avec eux que nous pourrons, à ce moment-là, soutenir de notre côté. Mais pour cela, il faut qu’il y ait un échange, un débat », ajoute le patron des patrons.

Parmi les préconisations du Medef Polynésie : la création d’un Conseil de la prévention dans le domaine de la santé et d’un observatoire annuel de l’application du Code du travail ; substituer le système PPN / PGC avec une affectation des gains vers la population ayant besoin d’aides, permettre des embauches en CDI à l’issue d’une période de stage d’insertion sans période d’essai et créer un CDD d’insertion, mais aussi, élargir les amplitudes horaires des transports en commun ou encore remettre en place la défiscalisation (locale et nationale) pour les investissements en photovoltaïque.

Le Livre blanc complet