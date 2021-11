Le passeport mobilité formation professionnelle reconduit pour 3 ans

La convention 2021-2023 relative au passeport mobilité formation professionnelle a été approuvé par le conseil des ministres ce mercredi. Ce dispositif vise la promotion et la protection de l’emploi local et permet de compléter la palette des dispositifs d’aides à la mobilité et à la formation de l’Etat et du Pays en ciblant un public autre que celui des étudiants : celui des demandeurs d’emploi.

La convention de 2018-2020 avait permis à 28 demandeurs d’emploi de bénéficier d’offres de formation en métropole, inexistantes localement. On compte parmi eux trois scaphandriers travaux publics, deux techniciens supérieur géomètre, un constructeur bois et un technicien études en construction bois. Une autre formation spécifique a aussi permis à 4 stagiaires de valider la certification d’inspecteur en abattoir de boucherie à l’Institut National de formation des personnels du ministère chargé de l’Agriculture.

