Plusieurs rameurs et non des moindres ont décidé de boycotter la prochaine Super Aito car mécontents de son organisation ainsi que du « prize money » alloué aux compétiteurs. Et ils ont décidé d’aller encore plus loin en organisant leur propre évènement, le même jour.

« Ce n’était pas censé être une course mais plus une journée de rassemblement pour les rameurs, le temps de faire bouger les choses », a expliqué Kevin Céran-Jérusalémy.

« Ce n’est pas juste à cause du ‘prize money’. Tout le monde se focalise là-dessus, mais c’est juste la goutte qui a fait déborder le vase. On se rebelle aujourd’hui. Le va’a, ce n’est pas que du business, c’est plus l’amour de sa passion », a ajouté celui-ci.

Le départ de la « Paquet Save Va’a » devrait donc être donné, ce samedi, à la Pointe Venus avant que les rameurs ne prennent la direction du Taaone puis effectuent le trajet retour via le Motu Martin.

« Est-ce que les Tiki Toa gagnent un franc ? »

Invité du journal de TNTV, mercredi soir, le président de « Te Aito Events », Reynald Temarii, a mis en garde les participants à cette épreuve parallèle : « Le conseil fédéral de la Fédération Tahitienne de Va’a n’a pas validé l’organisation de samedi prochain. Autrement dit, tous les licenciés qui vont faire cette course risquent d’être confrontés à des sanctions ».

Selon lui, si le « prize money » a été diminué cette année, c’est pour permettre à de nombreux rameurs de ne pas avoir à s’acquitter des frais d’inscription. « Je n’ai pas l’intention de rétablir les primes. Je préfère que l’argent de l’organisation aille vers les jeunes, vers les îles, les étrangers et les femmes », a martelé Reynald Temarii avant de faire le parallèle entre le va’a et le beach soccer.

« Le va’a, c’est 30 000 athlètes dans le monde et 16 pays. Le beach soccer, c’est 169 pays (…) D’après vous, est-ce que les Tiki Toa gagnent un franc pour représenter le Pays ? Zéro franc. Est-ce que nos rameurs sont allés aux Samoa pour porter les couleurs du Pays pour que nous ayons la médaille d’or ? Aucun d’entre eux. Donc, ils sont peut-être champions, mais je pense qu’un grand champion, c’est celui qui porte d’abord les couleurs de notre Pays », a-t-il conclu.