Le nouvel Apetahi Express est arrivé à Tahiti

Le nouveau catamaran du groupe Degage est arrivé ce lundi matin au quai de Papeete. Le navire qui a quitté le Vietnam le 6 juin dernier, après avoir transité par le Vanuatu, a franchi la passe de Papeete aux environs de 8 heures. Il s’est amarré au quai d’honneur, accueilli par les dirigeants de la compagnie maritime et une partie du personnel.

Le navire à grande vitesse (NGV) a été construit par le chantier naval du groupe australien Austal situé au Vietnam, où l’armateur polynésien a déjà fait construire six de ses navires. L’Apetahi Express desservira la ligne des Iles Sous-le-Vent.

Selon l’armateur, l’Apetahi Express sera en mesure de relier Huahine et Tahiti en seulement trois heures. Il faudra aussi moins d’une heure pour effectuer un trajet Huahine – Raiatea ou Taha’a – Bora Bora.

Le navire long de 66 mètres et consacré au transport des passagers devrait être plus stable et plus confortable que les précédents grâce à une coque en aluminium. L’armateur annonce également que le navire sera moins gourmand en carburant et « plus propre en terme de CO2 ».

L’Apetahi Express peut embarquer 574 passagers, plus 80 sièges sur le pont, ainsi que 16 tonnes de fret. Le dernier baptême du navire est programmé début juillet pour un voyage inaugural prévu fin de première semaine de juillet.