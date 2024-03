Le Niu Beach, un nouvel hôtel inauguré à Moorea

Ils ont investi plus de 400 millions de Fcfp dans ce projet : le Niu Beach, un nouvel hôtel, vient d’ouvrir ses portes à Moorea du côté de Haapiti. « J’ai connu l’ancien hôtel. C’était à l’abandon et je me suis dit que c’était dommage de laisser un endroit aussi exceptionnel à l’abandon, raconte Agathe Failloux propriétaire Niu Beach Hotel Moorea. Quand l’occasion s’est présentée de racheter ce terrain, j’ai proposé à mes frères et sœurs et on a acheté le terrain. On ne savait pas encore ce qu’on allait faire. Ça a muri pendant 20 ans et on s’est dit pourquoi pas un projet touristique. »

L’hôtel compte 16 bungalows de 38 m2 dont 6 en duplex pour 5 adultes, tous équipés de cuisine complètes. Il aura fallu deux ans de travaux pour construire cet établissement dans la gestion a été confiée à South Pacific Management.

Le Niu Beach fait travailler 10 personnes dont 9 de Moorea, et 1 employée à Tahiti.