Le montant des aides à la continuité territoriale revalorisé 

Les ultramarins en situation de mobilité vers l’Hexagone bénéficient d’un nouveau coup de pouce de la part du ministère des Outre-mer et de LADOM. Le montant de l’aide à la continuité territoriale a été revalorisé jusqu’à près de 50 % du prix moyen du billet.

Une augmentation qui concerne tous les dispositifs de mobilité à savoir le dispositif mobilité pour le grand public, le dispositif mobilité pour les publics spécifiques (Jeunes espoirs sportifs, acteurs culturels, doctorants/post-doctorants) et le dispositif pour les familles endeuillées. «Grâce à l’augmentation du budget de LADOM votée dans le cadre du PLF 2023, l’aide accordée aux Ultramarins qui souhaitent voyager dans le cadre de la continuité territoriale va augmenter de l’ordre de 22% à 80% selon les territoires. C’est une mesure importante et notamment pour ceux qui en vont bénéficier. Il faut faire en sorte que cette cherté des billets ait le moins d’impact possible sur celles et ceux qui souhaitent voyager» a indiqué Saïd Ahamada, directeur général de LADOM.

À terme, deux autres mesures vont être prochainement mises en œuvre comme la prise en charge des frais de mobilité du deuxième parent accompagnant les enfants malades qui doivent se faire dans l’Hexagone et la mobilité pour la validation des acquis de l’expérience.

Cette revalorisation des bons de l’aide à la continuité territoriale s’inscrit dans une volonté de mieux répondre aux besoins des populations et des territoires ultramarins. « Nous travaillons sur une vraie stratégie, à la définition des nouvelles orientations stratégiques de LADOM, pour donner une nouvelle dynamique à l’agence. Les territoires sont très attachés à ce que LADOM puisse aussi aider au retour, à travailler à la création de richesses sur les territoires. Cette stratégie est au profit de deux idées : premièrement aider les personnes dans le besoin et deuxièmement aider les territoires dans leur développement», a ajouté Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer.