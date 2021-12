Le Mitimana de Bora Bora remporte le concours de pêche au gros à Raiatea

Il est 16 heures, les embarcations sont de retour. La pêche a été bonne : 20 haura ont été attrapés sur le plan d’eau des Raromatai. Sur les 116 embarcations inscrites, la moitié a présenté de beaux spécimens au portique. Thons, thazards et espadons ont été pesés. Les organisateurs sont satisfaits. “Les pêcheurs nous ont demandé de faire ce concours. C’est vraiment une réussite aujourd’hui. Il y a eu beaucoup de prises. On était étonnés car il y avait peu de poissons toute la semaine, mais comme c’est la pleine lune, on savait que ça allait marcher aujourd’hui” indique Edwin Taruoura, président de l’association Raromatai Ravaai.

Les bateaux se succèdent au ponton. Les participants attendent impatiemment le verdict de la balance. Dans la catégorie thon, le Vovi et le Tai vavea remportent tous 2 le premier prix avec leur thon de 55,5 kilos. Ils empochent 137 750 Fcfp chacun.

Avec son mahi-mahi de 16,5 kilos, le Mike remporte le premier prix et 165 300 Fcfp. Dans la catégorie paere, c’est l’équipage du Poetaina de Huahine qui rafle la mise de 110 200 Fcfp pour sa pièce de 12,5 kilos. Le Kalei décroche le prix spécial avec son voilier de 36 kilos.

Enfin, le plus gros lot est revenu à l’équipage du Mitimana de Bora Bora avec son espadon de 180 kilos. Il empoche la somme de 551 000 Fcfp. “On a eu le mordage vers midi à la pointe de Tautau. Cela nous a pris 1 heure 30 de combat quand même. C’est un joli cadeau de Noël” se réjouit Heifara Picard, vainqueur du concours.