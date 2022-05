Le ministre des Transports à la rencontre de la compagnie aérienne Natireva

Cette rencontre fût l’occasion pour les membres de la société d’exposer la bonne avancée du développement de la société, mais aussi de présenter les différentes structures techniques et opérationnelles qui composent aujourd’hui la compagnie, qui opérera sous le nom d’Air Moana.

Créée en septembre 2021, Natireva ambitionne de desservir, dans un premier temps, et idéalement à compter de septembre 2022, 9 destinations des 5 archipels, puis à terme, 21 îles de la Polynésie française. Leur volonté est d’accroître de 30% la capacité du marché du transport aérien interinsulaire d’ici fin 2024, et par conséquent d’offrir un volume de fret aérien supplémentaire pour les îles. En termes d’emplois, l’entreprise poursuit ses recrutements et estime à terme, l’embauche de 210 personnes.

Mutualisation des moyens, décloisonnement des pratiques, la jeune compagnie multiplie ses démarches réformatrices, afin de redynamiser le secteur, tout en garantissant une qualité de service pour sa future clientèle. En somme, Air Moana souhaite se positionner comme une concurrence saine et complémentaire à la compagnie Air Tahiti, afin d’offrir une plus grande mobilité vers nos îles.