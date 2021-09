Le ministre des Finances rencontre des chercheurs du laboratoire de Géosciences du Pacifique Sud

Le ministre des Finances, en charge de l’énergie, Yvonnick Raffin, a reçu, jeudi matin, Pascal Ortega, Franck Lucas et Franco Ferrucci, chercheurs spécialisés en énergies renouvelables du laboratoire de Géosciences du Pacifique Sud (GEPASUD), afin d’établir un point de situation sur les développements présents et à venir de l’action publique en matière d’énergie et envisager des complémentarités avec les programmes de recherche.

Au cours de l’entretien, plusieurs thèmes ont été abordés dont notamment le suivi scientifique de la performance du SWAC (Sea Water Air Conditioning) du Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF), la faisabilité technique et la viabilité économique des solutions basées sur l’hydrogène, la valorisation énergétique des déchets, ou encore la mobilisation de la data pour mesurer l’impact des comportements sur la consommation et les réseaux, mais aussi le financement des actions de recherche, et enfin la formation des futurs cadres du secteur.

Au terme de cette rencontre, le ministre et les chercheurs ont convenu de poser les bases d’une structuration de ces réflexions communes afin de répondre en commun aux défis énergétiques de la Polynésie, notamment pour les îles éloignées.