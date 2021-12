Le ministre de l’Economie bleue soutient la formation à la pratique de la pêche sous-marine

Le ministre de l’Agriculture et de l’Economie bleue, Tearii Alpha, a signé mercredi matin une nouvelle convention avec la fédération tahitienne de sports subaquatiques de compétition. Elle accorde une subvention de 980 000 Fcfp afin de soutenir financièrement la formation à la pratique de la pêche sous-marine.

La pratique, qui rencontre un vif intérêt auprès des Polynésiens, présente néanmoins certains risques. Celle nouvelle subvention permettra à la fédération de développer la connaissance du monde sous-marin et d’organiser des formations aux techniques de sécurité pour la pêche en apnée : respiration, risques pré-syncopaux, techniques de repêchage d’un pré-syncopé, pêche en binôme, techniques de pêche, etc.

Les derniers accidents tragiques en mer avaient amené le ministre à renforcer son engagement pour sensibiliser et former un plus large public aux règles essentielles de sécurité.

Le ministre Tearii Alpha rappelle que les deux principales règles de sécurité sont de ne jamais chasser seul et de connaître ses limites.