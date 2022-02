Le ministre de la santé en tournée à Fakarava et Kauehi

À Kauehi qui compte 222 habitants, le poste de santé est géré par une auxiliaire de santé, Hinanui Carbayal. La délégation, accueillie par le tavana de l’ile, Mathilda Tauhiro, a pu participer à l’installation d’une valise de télémédecine PARSYS et à la tenue d’un point de vaccination Covid-19. Le technicien de la société FENUA MEDEX représentant local de la société métropolitaine spécialisée en télémédecine PARSYS a paramétré la connexion numérique de la valise, puis a formé les agents de santé à l’utilisation des outils techniques (Webcam, Tensiomètre, Oxymètre de pouls, Thermomètre, ECG avec 12 dérivations, Echographe, Dermatoscope, Spiromètre, Otoscope, Glucomètre).

Un peu plus tôt, une soixantaine d’habitants se sont déplacés au point de vaccination pour recevoir leur rappel vaccinal (Pfizer).

Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a pu aider sa collègue de Fakarava, le docteur Amélie Gamerre, dans la consultation médicale pré-vaccinale, tandis que la directrice de la santé, Merehau Mervin, et le subdivisionnaire des Tuamotu-Gambier, François Laudon, ont facilité le parcours administratif des usagers en contrôlant et regroupant les fiches de saisie. L’infirmier Laurent Djeffal a supervisé les actes vaccinaux effectués par les deux auxiliaires de santé, Celina Tavae et Herenui Carbayal.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Sur l’atoll de Fakarava qui compte lui, 844 habitants, Jacques Raynal et Merehau Mervin ont été à l’écoute des agents de santé sur les problématiques rencontrés sur le centre médical et les logements. La rénovation récente de cette structure se poursuivra en fin d’année par une extension des salles accueillant le chariot mobile de radiologie numérique couplé à un échographe. Le ministre a remercié et encouragé les personnels de santé pour leur disponibilité et leur persévérance à travailler dans l’archipel Tuamotu-Gambier, malgré l’isolement professionnel et l’astreinte quasi continue qu’exigent leurs fonctions. Il a tenu à saluer leur implication.

Le tavana de l’île, Etienne Maro, et une partie de son conseil municipal, se sont également entretenus avec la délégation ministérielle sur la collaboration étroite entre la mairie et le centre médical. Le ministre confirme un renforcement de la santé de proximité avec une nouvelle orientation managériale de la santé dans la commune, à savoir que taote Gamere sera le médecin référent pour les 4 atolls composant la commune de Fakarava.