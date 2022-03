Le ministre de la Jeunesse rencontre la Tavana de Papara, Sonia Putua

Entourée de ses adjoints chargés de la jeunesse et des travaux, la tavana de Papara, a présenté 4 projets de réhabilitation et de construction d’infrastructures en faveur des administrés de la commune, et spécialement dédiés à la jeunesse.

Afin de mieux apprécier ces projets, le ministre Naea Bennett, et l’équipe communale, se sont rendus sur le terrain.

Durant les échanges, le ministre a fait part de son engouement pour ces projets, et note le dynamisme des élus de la commune pour qu’ils se réalisent. Il rappelle qu’il faudra établir un partenariat entre les services de l’Etat, du Pays et de la commune pour la concrétisation de ces projets qui répondent aux attentes des administrés de la commune de Papara.