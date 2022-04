Le ministre de la Jeunesse fait le tour des centres de vacances

Cette tournée de visites prend toute son importance, car il s’agissait pour le ministre, d’appréhender les difficultés auxquelles les organisateurs des centres de vacances font face au quotidien, mais également de prendre conscience de l’importance de ces dispositifs mis en place en faveur de l’épanouissement de la jeunesse polynésienne.

Ces visites viennent également valoriser le travail des bénévoles et des encadrants de l’animation, qui est trop souvent minimisé. C’est pourtant tout un travail nécessaire à promouvoir et à gratifier, puisqu’ils s’ingénient à offrir des activités éducatives, pédagogiques et ludiques, à l’attention des enfants du Fenua. Inutile donc de préciser qu’ils contribuent tous, au développement personnel de notre jeunesse.

L’UPJ demeure aujourd’hui convaincue que ces centres de vacances et de loisirs, constituent un véritable rempart contre les faits de délinquance juvénile, et les comportements violents et agressifs qui touchent la jeunesse.

Entre culture et tradition

Le ministre Naea Bennett s’est rendu vendredi 8 avril dernier, dans un centre de vacances et de loisirs (CVL) itinérant, situé au collège de Hitia’a.

Organisé par l’Union Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG), ce centre de vacances et de loisirs (CVL), de type ‘’camps ado’’ accueille actuellement 136 jeunes âgés de 6 à 17 ans, du 04 au 14 avril, à Hitia’a, puis du 14 au 17 avril, à Papeete. C’est la directrice du centre, Tiarere Raparii, et son adjoint, Heiva Taiarui, accompagnés de leurs équipes d’animateurs, d’assistants sanitaires et logistiques, qui encadrent les jeunes venus passer leurs vacances dans cette structure.

Le thème général du centre est « vivre ensemble », et les ateliers développés durant ces 13 jours s’articulent autour des thématiques suivantes : Le respect de soi et le respect d’autrui.

Arrivé sur place, le ministre Naea Bennett a pu assister aux activités culturelles, sportives mises en place au sein de ce camps adolescents. Il a d’abord été accueilli par un chant entonné par les jeunes du centre, suivi de deux orero et d’un haka. Par la suite, il a assisté à un spectacle de danse organisé par ces jeunes, et assistés de leurs animateurs.

Lors de sa visite, le ministre a également pu apprécier le type d’infrastructure qui s’offre aux organisateurs de CVL. Les collèges répondent également aux normes et aux critères exigés pour l’accueil de mineurs. Il était par conséquent nécessaire de présenter au ministre, quels types d’infrastructures répondent au mieux, aux besoins des associations organisatrices de CVL.

La problématique actuelle demeure la nouvelle réglementation en vigueur qui exige la mise aux normes d’infrastructures, et qui réduit ainsi l’offre de structures adaptées pour l’accueil de mineurs.

Après un moment privilégié d’échanges avec les jeunes du centre, le ministre s’est entretenu avec les membres de la direction du centre, ainsi que les membres du bureau de l’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ), venus apporter leur soutien. L’UPJ et le ministère de la Jeunesse, prévoient de travailler ensemble, afin de trouver des solutions pour pallier ces problématiques.

La visite s’est terminée autour d’un repas partagé et d’une séance photo très appréciée de tous.

Retour aux sources et à la nature

Dans la continuité de sa tournée de visites dans les CVL, le ministre de la Jeunesse, Naea Bennett, s’est ensuite rendu mardi 12 avril, dans un deuxième centre de vacances, toujours de type ‘’camps ado’’, situé à Tautira, au Fenua Aihere.

Ce centre de vacances et de loisirs accueille depuis la 1ère semaine de vacances, des adolescents âgés entre 14 et 16 ans, au nombre de 26 filles et 20 garçons.

La plupart des jeunes du centre sont issus des quartiers prioritaires. L’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ), les prend en charge, avec une participation des familles. Des activités ludiques et éducatives sont proposées, comme des jeux de société, de cartes, des activités nautiques comme la pratique du kayak, ou sur terre avec la pratique du volley, des activités culturelles comme la danse tahitienne, etc.

Lors de cette visite officielle, le ministre a pu découvrir les activités mises en place par l’équipe d’encadrement de l’Union Territoriale de la Fédération Sportive et Culturelle de France (UT-FSCF), affiliée à l’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ), les infrastructures d’accueil des jeunes, et notamment les problématiques relatives aux champs des centres de vacances et de loisirs (CVL), en Polynésie française.

Au terme de la prestation de danses des jeunes, le ministre Naea Bennett a pu s’entretenir avec les élus du bureau exécutif de l’UPJ sur les diverses problématiques et les projets à venir, afin de collaborer au mieux en faveur de la jeunesse.

Enfin, c’est à l’occasion d’une partie de football, que le ministre a pu partager un moment de cohésion avec les jeunes adolescents du centre de la FSCF.