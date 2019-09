Le ministre de la Culture visite le site des écoles Kamehameha à Hawaii

La cérémonie d’accueil a été un moment d’émotion intense autant pour la petite délégation polynésienne que pour leurs hôtes représentant respectivement quatre des institutions culturelles d’Hawaii réunies au sein du Consortium, à savoir : Jack Wong, directeur general de Kamehameha Schools, Nainoa Thompson, president de la Polynesian Voyaging Society, Melanie Ide, PDGdu Bishop museum, David Lassner, Président du University of Hawaii System, et Randie Fong, secrétaire général du Aha Moananuiakea Pacific Consortium.



Les rites consistant à partager du kava puis à planter du kava ont précédé les discussions qui se sont déroulées dans la salle du Hale Mana, dédiée à la navigation.



Les leaders du consortium ont expressément fait part, par la voix de leur secrétaire général, Randie Fong, de leur souhait d’établir avec la Polynésie française des accords de coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et de l’environnement, et cela au nom des liens de parenté ancestrale, d’appartenance à l’océan Pacifique, et des intérêts culturels qui unissent les communautés d’Hawaii et de Tahiti.





Le ministre de la Culture a accueilli favorablement cette demande. Une convention cadre doit définir les termes de cette coopération en vue d’une signature prévue fin 2020, entre les leaders du Consortium et le gouvernement de Polynésie française.