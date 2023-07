Le ministère des Sports lance la première édition du « Génér’Action Moz »

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance organise le 29 juillet 2023, la 1ère édition de « Génér’Action » sur l’île sœur.

Plan d’action ministériel pensé pour atténuer le phénomène de violence dans les îles, « Génér’Action » est un projet itinérant dont la déclinaison pilote se fera sur Moorea. Au programme de ce « Génér’Action – MOZ » (programme détaillé à retrouver en bas de cet article) :

une journée conviviale et de sensibilisation aux enjeux de la jeunesse de l’île autour d’une vingtaine d’activités sportives traditionnelles et d’ateliers interactifs aux thématiques phares de prévention, de médiation, d’insertion, d’environnement, de logement ou de tourisme ;

une soirée de Mix Martial Art (MMA) réunissant près de 70 jeunes athlètes présélectionnés et issus des quartiers prioritaires de l’île.

Plusieurs partenaires se sont joints à cette initiative telles que des fédérations sportives (FPLAJDA, Tū’aro mā’ohi), des services et organismes publics (du Pays et de l’Etat) mais également des acteurs privés (fondations, entreprises, associations) pour proposer aux jeunes de Moorea et à leur famille un cadre d’expression de leurs attentes et de leurs besoins et des pistes d’insertion.

Toute la population de Moorea est conviée à cet événement qui aura lieu au Complexe sportif de Afareaitu, de 7h à 16h30 pour les ateliers, et de 16h30 à 21h30 pour le tournoi de MMA.