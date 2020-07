Le Medef salue le choix du gouvernement de faire du BTP le moteur de la relance à court terme

Dans son édito envoyé ce mardi aux rédactions, le nouveau président du Medef Polynésie, Frédéric Dock, commente le plan d’investissement du Pays pour 2020 présenté le 10 juillet dernier par le gouvernement. Un plan « avec pour objectif un volume d’investissement public équivalent à celui de 2019 soit près de 30 milliards Fcfp de liquidation. Ce niveau élevé implique un rattrapage très important d’ici la fin d’année, car les 4 derniers mois – qui en comprenaient 2 en confinement – affichent plus de 30 % de baisse d’activité dans ce secteur », indique l’organisation patronale.

« Voici donc un plan ambitieux mais pas impossible, d’autant qu’au même moment, le Pays répond favorablement à la demande du Medef Polynésie de réinstaurer l’Observatoire du BTP qui permettra d’identifier et de traiter les obstacles que les services administratifs comme les entreprises rencontreront inéluctablement dans la mise en œuvre de ces projets », précise l’édito, avant de rappeler que « ce plan prévoit aussi la création d’une commissions interministérielle de relance, d’un comité de pilotage des investissements publics, indispensables pour assurer la coordination et l’efficacité des actions publiques. »

« Il faut ainsi saluer cette prise de conscience des difficultés que rencontre le BTP et le choix du gouvernement d’en faire le moteur de la relance à court terme, poursuit le président du Médef Polynésie. Pour autant, ce premier volet ne doit néanmoins pas faire oublier le retard que nous avons pris dans l’atteinte des objectifs plus durables, tels que celui de la transition énergétiue, qui nécessite de doubler la part des énergies renouvelables (EnR) dans le mixte énergétique, d’ici 2030. Ou encore celui de la connexion au très haut débit des foyers et des entreprises qui est aujourd’hui 10 fois plus élevée en métropole qu’en Polynésie alors que le besoin, comme vient de le démontrer cette crise, demeure tout autant essentiel.

Un développement orienté vers une croissance plus verte et plus digitale qui s’inscrit totalement dans la politique du nouveau gouvernement national et qui répond à l’aspiration des consommateurs de toutes orientations comme des entreprises de toutes dimensions. C’est par conséquent une opportunité pour la Polynésie de concrétiser ses ambitions dans ces domaines et de profiter de cette dynamique nationale et européenne pour obtenir enfin le soutien qu’elle mérite.

Ne laissons pas passer cette chance, et pourquoi pas à l’occasion du Volet 2 de la relance, reprendre sans attendre le chemin d’un développement plus durable et source d’une croissance responsable pour le bien et l’avenir de toute la Polynésie », conclut le Medef Polynésie.