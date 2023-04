Le lycée Samuel Raapoto met en avant ses talents pour attirer de futurs élèves

Le lycée Samuel Raapoto avait mis les petits plats dans les grands pour son Festival des talents. Une journée portes ouvertes pour attirer les futurs élèves, comme Temehani qui compte bien poursuivre sa scolarité dans l’établissement.

« C’est le seul lycée qui a l’option arts et je veux faire ça. C’est un passe-temps pour moi, mais mon métier de rêve, c’est de devenir professeure d’art plastique », confie-t-elle. Terii, son père, acquiesce : « On suit son choix. C’est elle qui décide de son avenir. Elle dessine beaucoup déjà, du coup on a décidé de l’inscrire ».

Et les élèves du lycée sont les meilleurs représentants de l’établissement. « On veut partager aux autres ce qu’on fait, promouvoir notre filière », lance ainsi Teraiura, une élève de terminale.

« Libérer ce potentiel »

« On fait du design d’objets, de la perspective, du surréalisme que les professeurs donnent au cours de l’année. On a un certain laps de temps pour préparer le projet et, après, il est évalué par une note », souligne pour sa part Morgane, élève en seconde « Création et culture design ».

Les futurs lycéens peuvent donc se projeter dans les différentes filières proposées et trouver leur voie. Et c’est justement ce que souhaite la directrice de l’établissement, Bélinda Walker : « Toute la communauté éducative, la direction de l’enseignement protestant et, évidemment, les enseignants et les parents, sont fiers du potentiel de ces élèves. Et ils en ont. L’objectif de l’établissement, c’est d’arriver à libérer ce potentiel pour transformer le monde avec eux ».