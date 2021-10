Le lycée professionnel d’Uturoa solidaire face à la crise sanitaire

Du riz, de la farine, de l’huile, du café, du sucre, du sel mais aussi des produits de lessive et bien plus encore : telles sont les denrées gracieusement offertes par les élèves de 1ère META, de PMN, les 1ère année de CAP ASSP et la communauté éducative du lycée professionnel d’Uturoa. Une initiative qui a permis à une dizaine de familles touchées par la crise sanitaire de bénéficier d’un kit alimentaire, constitué essentiellement de produits de première nécessité. L’action répond au thème de cette année choisi par l’établissement : la solidarité.

Les élèves du lycée professionnel de Raiatea ont offert des kits alimentaires aux familles touchées par la crise covid (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Ca rentre complètement dans le contexte sanitaire que nous traversons et en plus de ça, on a vraiment été sensibles aux difficultés financières que peuvent rencontrer nos élèves et leurs familles”, explique Windy Teihotu, professeur de lettres et d’Histoire.

Un élan de solidarité qui émeut les familles présentes, surprises par une telle générosité : “je n’ai pas les mots. Cette crise-là a été très difficile, parce que nous, on ne vit que du faaapu, de pêche. J’ai pas d’autres mots que de dire merci”, confie émue Vaihere, une habitante d’Uturoa.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Comme l’explique Windy Teihotu, cette action part d’un constat : “quand on distribuait nos livrets scolaires, certains élèves nous ont confié que parfois, à cause de la crise, ils ne mangeaient pas à leur faim. Ca nous a énormément touché et on a voulu se mobiliser”.

Dans quelques mois, le lycée projette de réitérer l’initiative et espère la rendre pérenne, afin que les élèves deviennent des citoyens responsables et impliqués dans la société.