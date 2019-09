Le lycée agricole de Taravao participe pour la première fois à la foire agricole

Au lycée agricole de la Presqu’île, des litres de nectar de mangue sont stockés dans les frigos prêts à être mis en bouteille…

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Au cœur de l’atelier de préparation, les élèves élaborent plusieurs mélanges pour leur première participation à la foire agricole. “On forme les élèves aux différentes techniques de transformation. Comment donner une valeur ajouter à la noix de coco, par exemple. Cela peut permettre à des familles de vivre, et pourquoi pas de se développer en entreprise. On n’est pas forcément centré sur l’alimentaire, mais aussi sur une transformation à vocation cosmétique ou pharmaceutique. Cela fait quelques années que le Pays incite les gens à ne pas gaspiller, et donc, qui dit ne pas gaspiller dit transformer le produit : ça va être des confitures, des pâtes de fruits… ça va être toute sorte de transformations : on le voit ici avec des sorbets, des nectars, tous ces produits qui permettent de conserver le fruit et de ne pas le gaspiller” explique Frédéric Gardes, enseignant en génie alimentaire et industriel.

“On s’appuie sur les producteurs de la Presqu’île. Ils ne sont pas encore très nombreux, mais on espère qu’en se faisant connaître, on pourra inciter les producteurs à venir vers nous pour nous proposer leurs productions. Nos portes sont grandes ouvertes : producteurs de la Presqu’île, n’hésitez pas à nous apporter vos productions, on est demandeurs, et ça vous permet de les vendre sur un circuit court, et nous, ça nous permet d’avoir de la matière première très fraîche” poursuit-il.

Banane, goyave, passion, mangue… les amateurs de nectars auront le choix, tout comme les amateurs de sorbets. “On a le producteur de fruits de la passion qui est juste à côté, à peine 200 mètres à pieds : on ne peut pas avoir un circuit plus court que ça. Cela sort du fa’apu, c’est transformé directement ici, bien souvent dans la journée même” précise l’enseignant.

“Pour la première fois, on aura notre stand à la foire agricole. Vous y trouverez du taro, il est en paquet d’un kilo, prêt à cuisiner. Ensuite, vous avez le sorbet pour le dessert, des nectars, et des parahapeue qui seront écaillés et vendus sous vide. Nous avons deux filières : la filière bio industrie de transformation, et la filière élevage, aquaculture. Le but sera d’élever des poissons pour les commercialiser. Nous avons opté pour une solution simple : les écailler, les vider… et les mettre sous vide pour les transporter plus facilement” nous dit Frédéric Gardes.

Rendez-vous au stand de Vaitupa dès demain pour goûter les préparations du lycée agricole de Taravao.