Deux marins en difficulté sauvés par le JRCC

Le 16 novembre, le JRCC a coordonné une opération de sauvetage suite à la réception d’un message Mayday par le pilote portuaire à bord du navire de croisière Norvegian Spirit, en entrée dans les passes de Bora Bora. Un voilier se signalait en panne de carburant entre Bora Bora et Maupiti.

Tentant de prendre contact avec le navire sans résultat, le JRCC a alors sollicité les navires présents dans le secteur pour effectuer un relais VHF, sans davantage de succès. L’embarcation communale de Bora Bora était également engagée.

Après recherches, le voilier a été localisé, le skipper informant les secouristes de ses difficultés depuis 10 jours. Alors qu’il était aux abords de Manuae et Motu One, en transit entre les Tuamotu et les Tonga, il a essuyé une tempête ayant porté atteinte à ses voiles, son moteur et sa radio principale. Il a navigué sous voile secondaire pour rentrer réparer à Raiatea, sans déclencher sa balise de détresse. Épuisé, le skipper a fini par diffuser un message à la VHF portative.

Une consultation médicale a été organisée avec le SAMU PF pendant le remorquage vers Bora Bora où le skipper a été pris en charge par un VSAV.

À l’occasion de cette opération, le JRCC rappelle l’absolue nécessité d’embarquer des moyens de communication en état de fonctionnement, d’enregistrer/de faire enregistrer sa balise de détresse COSPAS SARSAT sur le site dédié et l’utiliser en cas de nécessité.

(Crédit Photo : Haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Un marin en difficultés cardiaques évacué

Entre le 16 et le 18 novembre, le JRCC a coordonné une autre opération, d’aide médicale en mer, d’un marin-pêcheur coréenne victime de difficultés cardiaques alors qu’il se trouvait à 700 nautiques (1300 km) dans l’Est des Marquises.

Grâce à collaboration interservices entre le JRCC, le Centre de Consultation Médical Maritime de Toulouse, le SAMU de la Polynésie française, l’hélicoptère inter-administrations DAUPHIN de la 35F, les FAPF, la station FEPSM de Hiva Oa, TNH et les pompiers de Nuku Hiva, le marin a pu être évacué, à 150 nautiques (280km) de Hiva Oa, vers le CH de Nuku Hiva dans de bonne conditions.

En cas de difficulté ou d’observation de difficulté en mer, contactez le JRCC :



VHF canal 16 MHF 8291 MHz



Téléphone : 16 (appel gratuit) ou 40.54.16.16



[email protected] / www.jrcc.pf