Le Jamel Comedy Club pose ses valises à Tahiti

Un condensé de leurs meilleurs sketchs pour une heure et demie de show, voilà la promesse de Nash, Sofia, Ayoub, Kino et PV. A leurs côtés, Farid Chamekh. L’humoriste connaît déjà le fenua, il y était en 2021, déjà pour Jamel Comedy Club. Cette fois, il endosse aussi le rôle de maître de cérémonie.

« Le rôle du maître de cérémonie a deux aspects : prendre la température pour mes copains et, aussi, monter l’énergie. Car quand on s’installe, on n’est pas forcément dans l’écoute de spectacle. Mon rôle est un peu de relancer la concentration du public, de le centraliser sur ce qui se dit sur la scène, et de le faire participer », explique l’humoriste.

Mêlant textes écrits et improvisations, celui-ci a hâte de retrouver le public tahitien et de stimuler ses zygomatiques. Avec dans son bagage, cette fois, une plus ample connaissance de la vie locale.

« On ne sait pas sur quoi et sur qui on va tomber »

« A l’époque, j’avais un peu relevé tous les codes de société. Je n’avais pas vraiment eu le temps de rebondir sur tout. Là, je me suis bien préparé sur la manière de vivre des Tahitiens. Donc, tout peut arriver. C’est ça qui est intéressant. On ne sait pas sur quoi et sur qui on va tomber. Il y a, des fois, des gens qui ont des sorties improbables. C’est vraiment le truc qui me fait vibrer », sourit Farid Chamekh.

Pour ces deux représentations, la nouvelle génération du rire adapte ses « punchlines ». Tous disposeront d’environ 15 minutes de passage sur scène pour interagir avec les spectateurs. « J’ai trois thèmes différents. Je prends les meilleures vannes de ces thèmes et, avec ces transitions, je crée un 15 minutes », souligne Sofia Belabbes, l’une des filles de la bande.

Créé en 2006 par l’humoriste et acteur Jamel Debbouze, le Jamel Comedy club apparaît comme un véritable incubateur de talents.