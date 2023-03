Le Heiva Arearea débarque à Bora Bora

Bora Bora était en effervescence durant toute la semaine avec l’organisation des jeux intervilles, plus connue sous le nom de Heiva Arearea. Durant 5 jours, le complexe sportif Teriimaevarua a accueilli plus de 700 jeunes athlètes venus des quatre coins de l’ile pour s’affronter autour d’épreuves toutes plus originales les unes que les autres.