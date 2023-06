Le haut-commissariat s’exerce en cas d’alerte tsunami

L’objectif de cet exercice est de s’entrainer au protocole d’urgence à mettre en place et de diffuser les consignes de sécurité tout au long de la chaine de communication, soit depuis le poste de commandement jusqu’à la population.

Le système de détection de Tahiti permet de signaler que ce risque naturel peut toucher en deux heures et demi une première île de Polynésie.

Pour rappel, le risque tsunami est fortement dépendant de l’effet d’amplification à la côte qui varie en

fonction de la pente sous-marine à l’approche des îles polynésiennes. Plus la pente est douce plus

l’amplification du tsunami est forte. C’est pourquoi l’impact d’un tsunami est différent pour

chaque archipel de la Polynésie, mais également à l’échelle d’une île comme Tahiti ou

l’amplification du tsunami sera différente pour la côte Ouest et Sud et la côte Nord et Est.

Le phénomène tsunami génère un raz-de-marée la plupart du temps précédé d’un fort retrait de

la mer. Un observateur à la côte verra non pas une « vague » mais une série de surélévation du

niveau de la mer (de l’horizon à la côte) et de retrait pendant plusieurs heures pouvant avoir des

impacts très importants. À noter que dans la plupart des tsunamis observés en Polynésie les

hauteurs du tsunami les plus importantes ne sont pas forcément associées à la première arrivée.