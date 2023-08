Les membres de la royauté autoproclamée, Hau Huiarii no Tahiti e te Mau Motu, ont organisé, samedi, leur propre « procès » pour contraindre l’État à les reconnaître officiellement. Ils ont, pour ce faire, réuni un « tribunal » composé d’un « juge » et d’un « procureur » vêtus de robes blanches et rouges.