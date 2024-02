Le grand requin marteau de Tiputa, sujet du prochain film de Laurent Ballesta

Il n’a encore jamais été filmé dans son milieu naturel. Le grand requin marteau de Tiputa, fascine Laurent Ballesta. Le célèbre photographe marin prépare son troisième film aux Tuamotu, avec l’équipe de l’expédition Gombessa.

Un défi à la fois technique et scientifique. Car pour observer cet animal craintif, il est nécessaire de plonger à plus de 60 mètres, dans le courant. Et à l’image de cette espèce de squale, les plongeurs équipés de recycleur doivent se faire discrets.

« J’essaie d’en faire un fantôme. Qu’il soit caché à moitié par le corail ou derrière des bancs de poissons pour que l’on voie juste sa silhouette. Malgré sa taille massive, qu’il soit un petit détail dans un grand décor », explique Laurent Ballesta.

Contrairement aux images capturées aux Bahamas, où les requins sont appâtés, l’expédition Gombessa cherche à documenter le comportement naturel des grands requins marteaux.

« On sait déjà des choses sur le grand requin marteau qu’on ne savait pas il y a 3 ans, grâce aux marquages et aux balises. C’est tout cela qu’il faudra raconter », explique Laurent Ballesta. (Crédit: TNTV)

Des scènes qui n’ont donc jamais été observées. Et l’avantage de cette mission avec la Mokarran Society dans le cadre du projet Tamataroa, c’est de disposer de temps.

« On a les moyens suffisants pour mener ces études sur plusieurs années et d’avoir une belle histoire authentique. C’est-à-dire quelque chose qui amène une connaissance nouvelle. On sait déjà des choses sur le grand requin marteau qu’on ne savait pas il y a 3 ans, grâce aux marquages et aux balises. C’est tout cela qu’il faudra raconter », ajoute le biologiste marin.

Celui-ci nourrit une ambition : raconter cette expédition de passionnés, mais aussi l’histoire des grands requins marteaux de Rangiroa. Dans les fonds de la passe, il espère percer les mystères de cet animal qui a fait des Tuamotu l’un de ses derniers refuges. Laurent Ballesta, comme pour chacun de ses films, est en quête de scènes inédites.

Le grand requin marteau est une espèce encore mal connue. (Crédit: Archives TNTV)

« Le scénario idéal, c’est qu’on ait sa prédation. Ce qui est bien, c’est que l’on a déjà des images de prédation, même si elles ne sont pas de notre fait. Grâce à cette science participative, qui a dévié vers de l’image participative, on a récupéré quelques séquences exceptionnelles qu’on livrera dans le film », dit-il.

Des images qui auront vocation à vulgariser les résultats scientifiques du projet Tamataroa, et qui permettront aussi de sensibiliser le grand public sur la fragilité de cette espèce menacée.