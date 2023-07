Le gouvernement vise la réouverture de l’Institut Mathilde Frébault à la rentrée 2024

La réouverture de l’Institut de Formation des Professions de Santé « Mathilde Frébault » (IFPS) pourrait avoir lieu en septembre 2024. C’est l’objectif annoncé par le gouvernement, réuni en conseil des ministres ce mercredi.

« Il est impératif de rouvrir les formations au diplôme d’État infirmier (DEI) et au diplôme territorial d’aides-soignants DTAS (…) compte tenu des besoins en personnel paramédical qualifié du Pays, et d’assurer la qualité et la pérennité des compétences sanitaires en Polynésie française » , résume le conseil.

Pour rappel, l’IFPS créé en 1966 a pour mission historique de répondre aux besoins de la Polynésie française en matière de personnel paramédical. Il proposait des formations d’infirmiers, d’aides-soignants et de certificats de formation auxiliaire de santé jusqu’en 2021.

En effet, suite à des dysfonctionnements, une mission d’inspection et deux audits principalement relatifs au DEI avaient été conduits. Plusieurs problèmes avaient ainsi conduit à la fermeture de l’Institut : insuffisance de formation des formateurs, difficultés à trouver des terrains de stage, nécessité d’établir des partenariats notamment avec l’Université de médecine de Bordeaux et les entités en lien pour améliorer la qualité des enseignements…

En outre, depuis 2022, l’IFPS ne dispose pas de la certification Qualiopi relative à la qualité de l’offre de formation qui est obligatoire à la réouverture d’une formation DEI.

Dans ce contexte, le gouvernement d’Édouard Fritch avait pris la décision de fermer les cursus de formation à l’IFPS depuis 2021 pour les infirmiers et pour les aides-soignants et avait lancé une étude de faisabilité d’un centre de formation sanitaire et sociale (CFSS) en 2021. Une piste non retenue par le gouvernement de Moetai Brotherson.

« Une nouvelle évaluation des besoins, y inclus du secteur privé, est en cours et ceux-ci seraient sujet à augmentation » , indique le conseil. Afin d’y répondre, il est prévu une promotion de 20 infirmiers chaque année et une promotion de 20 aides-soignants tous les 2 ans. Ce dimensionnement sera adapté en fonction du résultat de l’évaluation des besoins en cours.

Enfin, il est proposé de réserver 75% des places de formation à des candidats titulaires du baccalauréat ou équivalence et 25% à des candidats relevant de la formation professionnelle continue (agents de la fonction publique territoriale).

La mise en place d’une promotion d’étudiants infirmiers en vue de l’obtention d’un diplôme d’État, voire de DTAS, avec une rentrée fixée au 1er septembre 2024 devra cependant passer une douzaine d’étapes avant d’être réalisable, notamment la réorganisation et le recrutement des équipes pédagogiques, la refonte du projet de formation théorique, la dérogation Parcoursup auprès des autorités de l’État ou encore les travaux de réhabilitation de l’IFPS, dont le désamiantage devrait s’achever au premier trimestre 2024.