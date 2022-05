Le gouvernement rencontre la Ligue contre le cancer

Le gouvernement a reçu hier le comité polynésien de la Ligue contre le cancer, présidé par Natacha Helme. La rencontre s’est déroulée en présence notamment de plusieurs spécialistes venus de métropole pour animer un congrès d’oncologie dédié aux professionnels de la santé. Le congrès se clôturera le samedi 7 mai, par une matinée porte-ouverte à la mairie de Pirae, dédiée cette fois, aux familles polynésiennes.

On constate que les cancers les plus fréquents en Polynésie française, sont ceux des seins, des poumons et de la prostate. D’autres types de cancer sont également présents, mais en nombre plus faible.

L’objectif de l’équipe de médecins présents est de dédramatiser et vulgariser le sujet du cancer, afin d’encourager le dépistage dès les premiers symptômes. On note, par exemple, que 95 % des cancers du sein qui guérissent, ont été détectés et pris en charge, dès l’apparition de symptôme chez le patient. La pathologie doit, pour être éliminée, être traitée le plus tôt possible, car la détection précoce du cancer augmente considérablement les chances de réussite du traitement. De plus, une détection précoce entraîne des traitements plus légers, car plus la tumeur est petite, moins la chimiothérapie et la mastectomie sont nécessaires. Le but est de faire prendre conscience que le cancer n’est, aujourd’hui, plus synonyme de condamnation.

Près de 600 cancers sont dépistés au Fenua chaque année. Malheureusement, beaucoup sont encore réticents face au dépistage. Les spécialistes ont souhaité rappeler aux Polynésiens, à travers leurs échanges, que les dépistages et les examens (exemple : mammographie, toucher rectal) restent les moyens les plus efficaces pour combattre la maladie.