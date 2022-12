Le gouvernement inaugure trois sites de formation à Bora Bora

Première étape de la série d’inaugurations qui attendait le président Fritch à Bora Bora : le nouvel atelier communal de Povai, avec ses bureaux flambant neufs et ses 6 grands entrepôts. À proximité se trouve le site qui accueillera le futur centre Taure’a Hau. Destiné aux personnes porteuses de handicaps, ce centre a été une des priorités de la ministre du Travail et de la formation qui était venu sur Bora Bora dès sa prise de fonction en février dernier.

L’atelier municipal de Povai

Ce bâtiment communal, achevé en 2019, n’avait pu être inauguré en raison des contraintes liées à la Covid-19. Aujourd’hui c’est chose faite.

Au cours de la visite, le tavana Gaston Tong Sang, a présenté les différents services qui y sont hébergés, à savoir la direction technique, les services bâtiments, les infrastructures, l’électricité, l’eau, la propreté, la logistique, et les transports. Cette opération a représenté un investissement de plus de 155 millions Fcfp, financée par le Pays, l’Agence française de développement (AFD), et la commune de Bora Bora.

M. Tong Sang a également présenté le futur projet de construction de la nouvelle caserne des pompiers de Bora Bora, toujours située à Povai. Ce centre de secours sera bâti à côté de l’atelier municipal Povai.

Autre inauguration très attendue par les habitants de Faanui, les nouvelles salles de classe de l’école élémentaire Temarutuitui. Pour ce chantier, l’accent a été mis sur l’accueille et le cadre de travail des élèves.

Les nouvelles salles de classes seront totalement opérationnelles à la rentrée de janvier. Coût des travaux : 300 millions Fcfp, financés par le Pays et l’État.

(Crédit Photo : Présidence de la République)

Pose de la 1ère pierre du centre Taure’a Hau à Povai

À la suite de l’inauguration de l’atelier municipal de Povai, la délégation gouvernementale s’est dirigée vers le futur centre pour enfants et adultes porteurs de handicap, qui sera situé derrière l’atelier municipal Povai.

Un projet porté par l’association Pu Turu Tama Here No Bora Bora, présidée par Giselle Mana. Le centre Taure’a Hau sera spacieux et moderne, et il pourra accueillir plus d’une vingtaine d’enfants et adultes porteurs de handicap.

Pour conclure cette séquence sur l’île de Bora, Édouard Fritch et les autorités présentes ont procédé à la pose de la 1ère pierre du futur bâtiment.