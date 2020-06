Le gouvernement en visite à Nuku Hiva

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Au centre administratif, la population était réunie pour la cérémonie de l’Autonomie. Après les hymnes et la levée des couleurs, les chants des enfants et les spectacles traditionnels, le maire Benoît Kautaï a pris la parole pour remercier le gouvernement de cette tournée dans l’archipel des Marquises ainsi que pour l’arrivée prochaine de l’hélicoptère et plus tard de la navette de transport maritime.

Le président Édouard Fritch a rappelé pour sa part que l’Autonomie c’était aussi l’unité de la Polynésie française et que la présence du gouvernement en était l’illustration. À l’issue des discours, le président a élevé frère Rémy Quinton, directeur du centre d’éducation et de développement au rang de chevalier dans l’Ordre de Tahiti Nui.

Après cette cérémonie, le gouvernement s’est réuni avec l’ensemble du conseil municipal. Une occasion pour le maire et ses adjoints de présenter les projets de la commune qui s’articulent autour du Plan d’aménagement communal pour organiser l’espace et les activités.

Au premier chef des préoccupations des élus comme de la population figure l’alimentation en eau. Le schéma directeur est en cours de finalisation afin que Taiohae puisse être alimentée en eau potable, et que les lotissements agricoles puissent être irrigués.

Des lotissements agricoles que la commune souhaite également voir se développer pour donner de l’activité aux jeunes, tout autant que les lotissements OPH. Les élus désirent également l’installation d’ateliers relais.

Tirer les enseignements de la Covid

Le maire et son conseil ont également fait état des projets d’infrastructures comme l’aménagement du front de mer, la protection des berges, le bétonnage des routes ou les débarcadères dans les différentes communes de l’île. Enfin, le maire a évoqué la fin de la concession électrique et son souhait de s’inscrire dans le développement durable et l’utilisation d’énergies renouvelables.

Le président et son gouvernement ont pris acte des différents projets de la commune qui pourront bien sûr recevoir le soutien du Pays, d’autant qu’ils s’inscrivent dans le cadre de la mandature. Mais le président a tenu également à faire le point sur la réouverture des frontières, qui est une nécessité pour la reprise économique. Il est bien conscient que cela peut inquiéter les populations, alors que deux nouveaux cas venaient d’être déclarés. Il en a donc appelé aux élus pour véhiculer un message rassurant sur le besoin de s’ouvrir pour ne pas à avoir à affronter la crise sociale, tout en respectant les gestes barrières afin d’éviter la propagation de la maladie.

Le président a enfin souhaité que l’on puisse tirer les enseignements du confinement sur le plan social, éducatif, comportemental, etc, afin de se préparer à vivre autrement.

Visites de terrain

Le lendemain, la délégation gouvernementale et les élus de la commune ont procédé à la visite des chantiers en cours, notamment sur le front de mer, pour faire écho à la présentation la veille lors de la réunion entre le conseil et le gouvernement. Elle s’est également rendue sur le site du futur héliport qui va accueillir les deux nouveaux appareils. Dans l’attente, l’ancien héliport a été réaménagé et la commune mettra à disposition le hangar qu’elle vient de réaliser pour le premier hélicoptère qui arrive ce début juillet.

Le gouvernement a pris le chemin de l’hôpital pour constater les nouveaux aménagements d’accueil du public, visiter la nouvelle maternité, et prendre connaissance des travaux d’extension et de modernisation de ce centre qui est désormais en cours d’être parfaitement équipé.

Le président et sa délégation ont clôturé cette visite de terrain par la valorisation de deux initiatives économiques, à commencer par l’usine de transformation de la Compagnie des fruits des Marquises. Cette usine a été rachetée par des promoteurs en 2016 et fabrique des purées de fruits qui sont exportées sur Tahiti pour les professionnels de l’alimentation mais qui seront prochainement commercialisées dans des grandes surfaces.

L’usine produit actuellement 15 tonnes de produits finis à partir des fruits achetés aux agriculteurs de l’île. Mais la société fait construire une nouvelle usine beaucoup plus grande, à Taipivai, et projette une production annuelle de 130 tonnes à partir de 300 tonnes de fruits frais.

Le gouvernement a ensuite visité le projet de lotissement privé Vaioteana porté par la société de développement de Taiohae (SDT) sur les hauteurs de la commune. C’est le deuxième lotissement réalisé par cette société dont les parcelles rencontrent un vif succès auprès des acquéreurs, tant des Marquises que de Tahiti. Le président a salué ces initiatives au service du développement de l’île et de l’archipel.