Le Golf de Tahiti poursuit l’assainissement de sa situation financière

La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a présidé lundi après-midi le conseil d’administration de l’EGAT – Golf de Tahiti.

Lors de cette rencontre, à laquelle participait également la ministre de l’Education, de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, les administrateurs ont discuté et adopté le bilan d’activité et le compte financier de l’année 2019 de l’établissement. Les membres du conseil d’administration ont pu constater la bonne gestion du golf qui poursuit l’assainissement de sa situation financière et dont les résultats budgétaires sont aujourd’hui excédentaires. Le Golf compte une centaine d’abonnés supplémentaires et un pro-shop dont le chiffre d’affaires est en évolution constante.

Cette séance a également été l’occasion de présenter les projets mis en œuvre en 2020 par l’EGAT avec notamment :

– la signature d’une nouvelle convention de partenariat avec la Fédération Polynésienne de Golf afin de développer l’enseignement du golf au sein des établissements scolaires en particulier en faveur des jeunes issus de quartiers prioritaires ;

– la modification de la grille tarifaire, rendue plus attractive, et qui est destinée à élargir le public de l’établissement ;

– la présentation du projet de réhabilitation du club House du Golf d’Atimaono. La phase d’étude ayant déjà bien avancé, les travaux devraient débuter courant septembre 2020, pour une livraison prévue en avril 2021, à l’occasion des 50 ans du Golf.

A l’issue du conseil d’administration, la ministre a remercié et félicité la direction et l’équipe de l’EGAT pour le travail accompli, le redressement des comptes de l’établissement et le programme pluriannuel d’investissement qui permet de remettre à niveau et de valoriser le magnifique domaine d’Atimaono.