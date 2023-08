Le « gang des poussettes », à la recherche des pépites du marché de Papeete

Ils se font appeler le « gang des poussettes » sur les réseaux sociaux. Un nom fidèle à l’ambiance qui règne dans ce groupe de trois compères, tous trois restaurateurs, qui ne font absolument rien d’illégal sinon trouver les meilleurs produits du marché de Papeete avant les autres.

Tous les dimanches aux aurores, ils débarquent (ou plutôt, ils roulent) au marché de Papeete. C’est à l’ouverture du marché qu’ils font main basse sur les pièces de choix, malgré la concurrence. Autre avantage, le contact humain sur les étals.

« Ce qui est bien par rapport aux grandes surfaces, c’est qu’on traite directement avec le producteur, interpelle Marino Vittuli, restaurateur et membre du « gang des poussettes ». Tu sais ce que tu as dans ton assiette. Tu peux manger la peau, c’est tout bio ! » , sourit-il.

Cette bande d’épicuriens professionnels, qui arpente les allées du marché depuis 2018, a su aussi tisser des liens privilégiés avec les producteurs locaux. Pour ces derniers, la visite du gang est une aubaine : ils visitent tous les stands, et en dévalisent quelques uns.

Une fois les emplettes terminées, c’est dans l’un de leurs établissements que les chefs vont déguster leur butin. Conscient de la chance de pouvoir travailler avec de tels produits, ils savent également que cette ressource est fragile.

« On n’est pas nombreux à faire des produits comme ça, souffle Teao, également membre de la bande. Imagine si les hôtels se mettent à ne consommer que des produits d’ici? Il n’y en aurait plus. Même si un seul hôtel le faisait, on serait justes » , conclut-il.

Encore une belle pièce trouvée par le gang (Crédit Photo : TNTV)

Ces enfants du fenua qui ont grandi ensemble sont aujourd’hui des chefs accomplis. Ils profitent ainsi de ces moments pour créer de nouvelles recettes. « Il y a beaucoup de ratés, rigole Tereva, dernier membre du trio. Mais il y a des belles surprises. Sur 10 essais, on va dire qu’il y a deux réussites. Après, on sait si tel ou tel goût ne s’assemblent pas ! » .