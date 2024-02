Le fret et les connaissements obligatoirement dématérialisés dès septembre 2024

Disponible depuis 2021, le téléservice Revatua est une solution dématérialisée pour l’information des plannings et le traitement administratif du connaissement dans le cadre du transport maritime intérieur.

Initiée avec les professionnels du secteur, cette plateforme vise à améliorer et à faciliter les démarches relatives à la gestion du connaissement et de l’ensemble des obligations déclaratives dont les transporteurs maritimes ont la charge (les manifestes, les états de passage, les listes d’équipages, les avis de départ, les fiches de mouvements des navires notamment).

Cette innovation offre le bénéfice de réduire les déplacements et l’utilisation de papiers dont les volumes annuels sont importants (environ 1 million de connaissements par an) d’une part, et d’alléger les procédures administratives de contrôle et de régulation d’autre part.

Ce téléservice, conçu pour garantir la sécurité, l’authenticité et l’intégrité des documents et des informations qui y sont contenues, permet aux armements de remplir leurs nouvelles obligations dématérialisées sans coûts et sans ajustements informatiques de leurs systèmes.

Jeudi 22 février, le projet de délibération portant modification de la délibération n°2021-121 APF du 25 novembre 2021 relative à la dématérialisation dans le cadre du transport maritime intérieur en Polynésie française, a été adoptée par la Commission permanente de l’Assemblée.

Une fois mis en application, ce texte rendra obligatoire la dématérialisation pour les transporteurs maritimes, et de facto l’utilisation de Revatua, dans 7 mois.