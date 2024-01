Le Four Seasons de Bora Bora privatisable pour 300 millions la semaine

« Le Four Seasons Resort Bora Bora séduit les millionnaires avec cette offre », rapporte le site du magazine Forbes.

Pour 300 millions de francs la semaine, il est en effet désormais possible de privatiser l’établissement haut de gamme pour toute une semaine. « Vous pouvez inviter jusqu’à 245 de vos amis ou collègues les plus proches à vous rejoindre », indique la revue, car la location prévoit 115 hébergements, des « villas en bord de mer de deux et trois chambres, ainsi que les emblématiques bungalows sur pilotis »

L’offre inclut aussi « tous les repas dans les restaurants en plein air », des séances de soins au spa, mais aussi des excursions. « Il n’y a rien de plus exclusif qu’une privatisation complète d’une île », souligne le directeur général de l’établissement, Romain Chanet, cité par Forbes, « il n’existe pas de destination aussi spéciale que la Polynésie française, riche de sa culture et de ses traditions ».

Cette offre hors norme est cependant soumise à disponibilité.