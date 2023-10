Le Forum des métiers de Arue tourné vers la mer

Plus de 25 000 personnes sont en recherche d’emploi en Polynésie. Pour réduire les difficultés dans cette quête, la commune de Arue organise chaque année son Forum des métiers. Un rendez-vous dédié, depuis deux ans, aux professions en lien avec la mer et la sécurité. Des secteurs à fort potentiel d’embauches.

« Les formations sont locales, il n’y a pas besoin de partir et, en plus, on a du travail ici », explique Hereiti, cheffe d’entreprise. Pourtant, pour cette gérante d’une société spécialisée dans la vente de croisière en catamarans, trouver un skipper ou une hôtesse n’est pas chose facile.

Pour les 500 étudiants venus s’ouvrir au champ des possibles, le stand de la Marine nationale a visiblement séduit. « Il n’y a pas que pilote. Il y a plein de métiers qui peuvent nous intéresser », témoigne Isla, une jeune étudiante.

Pour d’autres, comme Stan, l’intérêt d’une telle carrière est plus terre à terre : « Tu peux commencer à 16 ans. Donc, si tu n’aimes pas trop l’école, tu peux directement y aller. En plus, tu es payé, nourri et logé gratuitement. C’est encore plus cool ».

Selon Orama, jeune ingénieure à l’Institut Français de Recherches pour l’Exploitation des Mers (Ifremer) qui, elle-même, participait à ce type de rendez-vous il y a quelques années encore, les Polynésiens disposent d’un vrai potentiel dans son secteur.

« Ils connaissent la mer, mais aussi les risques, ainsi que les différentes populations des fonds marins. C’est un plus. Et, oui, l’Ifremer embauche. On a d’ailleurs un site internet qui permet à tous les jeunes de regarder les métiers que l’on propose pour, éventuellement, orienter leurs études », souligne celle-ci.

La Polynésie disposant d’une Zone Économique Exclusive de plus de 5 millions de kilomètres carrés, les métiers liés à la mer ont de beaux jours devant eux. Selon l’Institut de la Statistique de Polynésie, l’économie bleue représenterait d’ailleurs près de 5% de l’emploi salarié et génèrerait un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 milliards de francs par an.