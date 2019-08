Le directeur général de l’OMS pour la première fois au fenua

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a pris ses fonctions en tant que directeur général de l’OMS en mai 2017. Il s’agit de son premier déplacement en Polynésie française. Le Président et le directeur général de l’OMS ont échangé sur les sujets prioritaires du Pacifique, notamment la couverture de santé universelle et la lutte contre les maladies non-transmissibles. La promotion des soins de santé primaire est fondamentale pour atteindre ces objectifs.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Compte tenu de l’étendue de la Polynésie, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a été particulièrement intéressé par les programmes offrant aux Polynésiens une couverture de santé universelle, même dans les îles les plus isolées. Il a été également intéressé par le programme de modernisation des soins de santé primaire portée par le ministère de la Santé. Ce modèle semble particulièrement pertinent pour la région Pacifique. Le Directeur général estime que les autres pays et territoires du Pacifique pourraient bénéficier de l’expérience et du modèle développé en Polynésie française.