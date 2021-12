Le dévouement des sapeurs-pompiers célébré lors de la Sainte Barbe

Ils sont plus de 700 à s’être engagés en Polynésie pour combattre le feu et porter secours à la population : le courage et l’engagement des sapeurs-pompiers ont été salués ce samedi par les autorités du Pays et de l’Etat, à l’occasion de la fête de la Sainte Barbe.

Chaque jour, les services d’incendie et de secours répondent à près de 90 interventions. Rien qu’en 2020, environ 29 000 interventions ont été réalisées, notamment dans le cadre du secours d’urgence à la personne. Des chiffres probablement encore plus élevés en 2021, alors que les soldats du feu ont été vivement réquisitionnés lors du second pic épidémique de covid-19.

Les pompiers ont rendu hommage à leurs confrères décédés en service en 2021 (crédit photo : haut-commissariat de la PF)

Un hommage a également été rendu aux sapeurs-pompiers décédés en service en 2021. Parmi les 11 noms, celui du Polynésien Naili Mataitaua, pompier de Mahina, mort en service commandé le 23 janvier dernier.

12 jeunes ont reçu leur brevet national de jeunes sapeurs-pompiers et 8 soldats ont été décorés d’une médaille d’honneur (crédit photo : haut-commissariat de la PF)

Au cours de la cérémonie, 12 jeunes de Moorea ont reçu leur brevet national de jeunes sapeurs-pompiers et 8 médailles d’honneur ont été remises à 8 soldats du feu en reconnaissance de la durée de leur engagement.