Le CSTP-FO alerte sur les conditions de travail au Centre de Protection Maternelle et Infantile

“Humiliations, intimidations, violences verbales, pressions injustifiées et répétées” autant de problématiques dénoncées par le CSTP-FO et le syndicat du CHPF, le SPCHDT/CSTP-FO. Le Centre de Protection Maternelle et Infantile (CPMI) serait particulièrement sujet à des dérives.

“Plus de la moitié du personnel du CPMI s’insurge en effet de ne pas avoir eu de réponse de la directrice de la Santé suite à leur signalement” s’insurge le syndicat, qui rappelle que “la souffrance au travail de ce personnel doit être prise en compte”. Une situation que les responsables estiment d’autant plus grave que les employés du CPMI ont été en première ligne durant la crise sanitaire, mettant souvent leur vie en danger. Le CSTP-FO dénonce également une direction pratiquant le “contrôle excessif, (la) rétention et (le) blocage d’informations importantes”.

Ainsi, le syndicat réclame une meilleure protection du personnel du CPMI et n changement de direction, pour mettre en poste quelqu’un de “bienveillant et respectueux”.

Pour l’heure, le syndicat n’évoque pas la mise en place d’actions de protestation.