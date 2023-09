Le Conseil des ministres valide le recrutement de deux radiologues au CHPF

L’établissement fait face à une situation critique avec une discontinuité des soins due au manque de radiologues, qui a par ailleurs obligé à la mise en place d’une activité de télé-imagerie explique le conseil des ministres dans son compte-rendu.

« Le recrutement des radiologues hospitaliers dans les structures publiques est difficile compte tenu de l’hyperspécialisation de ce domaine dans un contexte d’évolution des pratiques médicales et de concurrence mondiale entre Pays et Etats, ainsi qu’entre secteur public et secteur privé, avec un jeu de l’offre et de la demande » détaille le gouvernement.