Le commissariat et la gendarmerie vont recruter 4 intervenants sociaux pour accompagner les victimes de violences

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre, une convention a été signée entre le haut-commissariat, la gendarmerie nationale de Polynésie, la direction de la sécurité publique et l’association polyvalente d’actions judiciaires. Elle vise à assurer le recrutement de 4 intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie. Ils assureront notamment l’accueil des personnes en situation de détresse sociale, leur orientation et le relais vers les partenaires adéquats.

3 intervenants seront localisés à Tahiti : deux au sein du commandement de la gendarmerie et un au commissariat de police de Papeete. Un autre sera basé à Raiatea. Les victimes qui résident dans les autres archipels pourront bénéficier d’un accompagnement – le cas échéant en distanciel – par un intervenant social de la gendarmerie de Tahiti qui se déplacera régulièrement.

Vous êtes témoin ou victime du violences conjugales ?

Tournez-vous vers la gendarmerie ou un poste de police,

ou contactez les associations spécialisées Vahine Orama Tahiti Iti ou l’APAJ