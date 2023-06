Le collège de Tipaerui bientôt renommé « Louise Tehea Carlson »

Le collège de Tipaerui portera bientôt le nom de Louise Tehea Carlson. Maire de Papeete de 1993 à 1995, elle est la seule femme qui a occupé ces fonctions dans la capitale. Figure de Tipaerui, où est toujours implantée sa famille, Louise Carlson ne s’est pas distinguée qu’en politique. Militante environnementale et femme engagée dans l’enseignement, c’est elle que les collégiens ont choisi pour faire rayonner leur établissement. L’un des seuls de Papeete, avec Anne-Marie Javouhey, qui portera le nom d’une femme.

Danny, Do et Claude, les trois filles des Louise Tehea Carlson et leur frère Michel, vivent d’ailleurs toujours dans le quartier de Tipaerui. La famille a été sollicitée par les élèves du collège de l’ouest de Papeete parce qu’ils souhaitent renommer l’établissement du nom de l’ancienne Tavana. « On leur a donnés quelques documents, quelques archives. Et je pense que ce qui les a beaucoup touchés dans tout ce qu’on leur a raconté, c’est l’histoire du grand arbre dans la cour, Louise avait menacé de s’attacher à cet arbre. Et toutes les actions qu’elle a faites avec les écoles et les enfants » confie Claude Carlson.

Toute la famille s’est activée pour soutenir la démarche des collégiens de Tipaerui et espère transmettre les valeurs de la militante. « Elle était institutrice et très engagée dans l’éducation des jeunes, la formation de leur esprit, le désir d’affirmation de soi et d’indépendance » ajoute Do Carlson.

La commune de Papeete est également associée à ce changement de nom. « On peut être fier que ce soit une femme comme Louise qui donne son nom à un collège aussi illustre que celui de Tipaerui. (…) Cela peut aussi susciter des vocations chez les élèves, une reconnaissance et un travail encore plus de coopération entre l’homme et la femme pour bâtir le monde de demain de la Polynésie » déclare Maeva Colombani, adjointe au maire de Papeete.

Les élèves ont multiplié les recherches et les démarches car peu de documentations existent sur la vie de Louise Tehea Carlson. « Les familles nous ont gentiment répondus, elles sont venues jusqu’au collège et ont pu répondre aux nombreuses questions des élèves » déclare Marion Wang Foo, professeure coordinatrice du projet. « Elle a beaucoup de valeurs, c’est un peu un modèle pour nous, les collégiens. C’était une femme bienveillante, intelligente, qui nous a donnés ce qu’on a aujourd’hui » dit Luna Maya Baudouin, élève de 3ème au collège de Tipaerui.

Le collège espère que ce projet se concrétisera rapidement, sûrement au cours de la prochaine année scolaire. « Les élèves ont pu faire apparaître des valeurs propres à Tehea Carlson, à sa personnalité, à son engagement, qui correspondent aux valeurs de l’école et du pays. En termes d’engagement écologique, d’engagement citoyen. Qui a séduit en conseil d’établissement » conclut Benoît Montaubric, principal du collège de Tipaerui