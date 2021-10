Le collège de Punaauia fête la semaine du goût

Deviner le contenu d’une caisse en tâtonnant ou encore identifier l’odeur qui se dégage de ces récipients : dans chaque atelier, un ou deux élèves de la section d’enseignement général et professionnel adapté proposent à quelques jeunes de 6e de redécouvrir leurs 5 sens. Les activités ludiques sont imaginées et préparées par les élèves de 3e eux-mêmes, comme l’explique Poerava Anania, professeur en biotechnologie au collège de Punaauia.

“Ce sont eux qui ont décidé quels ateliers ils allaient proposé, la façon d’animer cet atelier. Chaque élève a décidé quel sens il allait proposé. C’est un travail en partenariat avec les élèves et moi-même. Pour l’atelier du touché, ce sont des objets de la cuisine, des ustensiles et pour l’atelier, du goût, les élèves font goutter certaines choses. On a essayé de rester autour des produits locaux. Par exemple, on propose des sorbets à la mangue, on a aussi du coco”.

La semaine du goût se termine au collège jeudi avec à la clé pour les équipes de 6ème une récompense pour leur participation.