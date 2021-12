Le clip choc des étudiants de l’Isepp contre les violences faites aux femmes

Durant un peu plus d’une minute 30, l’étudiante et actrice en herbe, Mahana Dexter tente, par son regard, de véhiculer un message. Une façon de montrer que les victimes de violences souffrent souvent en silence. “Je connais certaines femmes qui ont subi ce genre de violences et je trouve qu’en Polynésie il y en a beaucoup trop, plus qu’ailleurs, confie la jeune femme au micro de Tahiti Nui télévision. Il faut que ça s’arrête, qu’on fasse passer le message et nous les jeunes surtout. C’est bien que ce soit dans un cadre scolaire aussi.”

À la réalisation de ce clip fait en deux jours, l’étudiant Manatahi Teihoataa : “j’espère vraiment qu’il va toucher et sensibiliser énormément de personnes et faire comprendre surtout à ceux qui commettent ces actes que c’est mal. Qu’ils se demandent s’ils auraient aimé qu’on fasse ça à leur maman, leur soeur.”