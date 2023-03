Le Cirque de Samoa à Tahiti jusqu’en mai

Le Cirque de Samoa a fait son retour au fenua après 3 ans d’absence. Arrivés en février, les artistes ont commencé à se produire début mars. Ils resteront finalement jusqu’en mai. Des dates supplémentaires viennent d’être annoncées.

Lire aussi – Cirque des Samoa : un chapiteau complet pour la première soirée

Cette année, le cirque de Bruno Loyale a fait venir des artistes des quatre coins du monde pour un show basé essentiellement sur des performances aériennes. Le cirque a également invité l’un des hommes les plus petits au monde, Edward Nino Hernandez, 36 ans, 72.1 cm, originaire de Colombie.

PRATIQUE

Les dates supplémentaires :

Mardi 02/05 19h

Mercredi 03/05 19h

Jeudi 04/05 19h

Vendredi 05/05 19h

Samedi 06/05 14h + 19h

Dimanche 07/05 13h + 18h



La programmation du 11 mars à 14 heures au 7 mai, 18 heures



Tarif à partir de 1 300 Fcfp pour les enfants -12ans et 2 300 Fcfp adulte.

Billetterie en ligne www.ticketpacific.pf et en magasin Carrefour et à Radio1/Tiare FM Fare Ute : https://www.ticket-pacific.pf/le-fabuleux-cirque-de-samoa-spectacle-cirque-css5-ticketpacificpf-pg51-ei915839.html



Infos pratique client : [email protected] – 40.43.41.00