Le chocolat tahitien primé par le club des croqueurs

À première vue, c’est une simple tablette de chocolat. Mais avec ses 70 % de cacao made in Tahiti, ce rectangle de 12 cm par 5, est un hymne à la gourmandise. Présentée en fin d’année dernière au club très fermé des croqueurs de chocolat, la tablette de Morgane Richard aux motifs polynésiens a décroché le titre de « tablette d’argent ». Une distinction prestigieuse puisqu’elle est couronnée parmi 600 références issues du monde entier. Une consécration pour la chocolatière qui peaufine sa technique depuis quatre ans… « C’est le résultat de beaucoup d’années de pratique, d’expérience, de tasting, vraiment le goût du cacao, du chocolat. C’est pour nous sublimer le produit, c’est le plus important. De recevoir un prix comme ça, ça veut dire qu’on a bien travaillé et qu’on a su vraiment mettre en valeur le produit qu’on a eu entre les mains. »

Un cacao polynésien d’exception qui produit ses arômes grâce à un terroir singulier, mais également grâce à ses origines. Appelée criollo, cette espèce de cacao est selon les grands maitres chocolatiers la plus rare et donc la plus recherchée : « C’est un cacao vraiment très fin. Les fèves de cacao sont blanches. À l’intérieur, c’est vraiment très particulier, très doux, et on a vraiment beaucoup de chance parce que c’est très peu en production »

Un cacao unique et rare que Morgane travaille au quotidien pour développer cette filière promise localement à un bel avenir « Aussi bien les industriels que les épiceries fines du monde entier sont intéressés par ce produit, par quelque chose qui vient de Polynésie. Du chocolat de surcroit. Il faut vraiment arriver à structurer le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles cette filière cacao

Le chocolat local n’a pas fini de faire parler de lui puisqu’en octobre prochain le cacao tahitien pourrait rentrer dans la liste des 50 meilleurs chocolats du monde.