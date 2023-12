Le chantier du terminal de gaz va pouvoir commencer

Débarquement sans encombre jusque-là pour Mana ito. Ce matin, la société a pu s’attaquer à la dernière cuve. Après inspection des mastodontes, ces derniers seront posés sur leur fondation définitive avant d’être « semi-enterrés ».

« Le terme exact, c’est « mises sous talus, c’est-à-dire entourées d’une protection de terre de plusieurs mètres d’épaisseur, explique Sébastien Millot, directeur de Mana Ito. Donc ce qu’on voit aujourd’hui, on ne le verra plus jamais. On verra un talus végétalisé qui permet de protéger la cuve contre tout effet d’agression thermique ou mécanique. »

Unité de stockage et d’emplissage de bouteilles, poste de chargement de camions ou local incendie : c’est autour des cuves, que le chantier va se construire. Pour le ravitaillement en gaz liquéfié, un dispositif d’amarrage des méthaniers est programmé.

« C’est un navire qu’on pourra décharger avec un pipeline, donc un tuyau de gaz, dont une partie sera flottante pour éviter tout impact sur la partie lagonaire. Il sera relié à un tuyau de gaz enterré sous chaussée qui sera vidangé, inerté la majeure partie du temps. »

Du côté des futures offres commerciales, pas plus de précisions, si ce n’est une baisse des tarifs. Le groupe Moux promet surtout de jouer le jeu de la concurrence.

« C’est comme la téléphonie mobile : il y avait un monopole qu’on jugeait abusif et pour le gaz il y a quand même des prix excessifs, estime Patrick Moux, porteur du projet. Les monopoles, c’est jamais bon. On va apporter du choix et des innovations que les Polynésiens découvriront en temps et en heure »

Et si le projet avait soulevé des questions de sécurité dans la population, le groupe Moux assure qu’il s’agit de sa priorité absolue, et ne manque pas de comparer ses choix à ceux de son futur concurrent sur le marché du gaz.

« Il fallait qu’on sorte de la ville. On ne voulait pas mettre de stockage de gaz en ville, mais dans un endroit sécurité avec une forme de cigare et semi-enterrée. »

Pas de date plus précise sur la livraison du projet, si ce n’est 2024.